Татарстанский фильм «Мулла» вошел в шорт-лист международного кинофестиваля PROlogue 2018

(Казань, 8 декабря, «Татар-информ»). В Ташкенте состоялся IV Международный кинофестиваль PROlogue, на котором состоялся показ татарстанского полнометражного фильма «Мулла», вошедшего в шорт-лист кинофестиваля. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Киноленту, снятую по мотивам произведения татарского драматурга Туфана Миннуллина, представил продюсер и композитор фильма Марат Ахметшин. На мероприятие собрались члены жюри фестиваля, ведущие деятели искусств, студенты театральных вузов, журналисты и представители татарской общественности Ташкента, которые практически без перевода посмотрели кинокартину на татарском языке.

В течение четырех дней фестиваля проходили выставки, внеконкурсные кинопоказы, а мастер-классы проводили именитые российские актеры, режиссеры, операторы – Владимир Меньшов, Сергей Шакуров, Джаник Файзиев, Михаил Пореченков, Сергей Сельянов, Сергей Астахов и другие.

Церемония открытия и закрытия состоялась в Государственном академическом большом театре имени Алишера Навои. Триумфатором фестиваля был признан фильм «Никогда не оставляй меня» режиссера Айды Бегич (Босния и Герцеговина, Турция, 2017). Картина победила сразу в двух главных номинациях – «Лучший режиссер» и Гран-при кинофестиваля. Режиссер дважды поднималась на сцену.

Ранее кинокартина «Мулла» удостаивалась нескольких премий, среди которых – главная награда XI Международного кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и Авангард», приз Президента РТ «За гуманизм в киноискусстве» и победа в номинации «Лучший режиссер полнометражного игрового фильма» на XIV Казанском международном фестивале мусульманского кино.

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