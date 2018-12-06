Почти 20 заинских предприятий предложили работу людям с ограниченными возможностями

(Казань, 8 декабря, «Татар-информ»). В Заинске во Дворце культуры «Энергетик» состоялась специализированная ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает «Заинск-информ».

Свои вакансии, подходящие людям с ограниченными возможностями здоровья, предложили 19 заинских предприятий и организаций, они искали работников на 23 вакансии. Каждый из представителей работодателей рассказал пришедшим о специфике работы и ответил на вопросы участников ярмарки.

Всего в поиске работы на ярмарку обратились 30 ищущих работу заинцев с ограниченными возможностями здоровья.

Перед началом ярмарки директор центра занятости Екатерина Андреева рассказала о программах по содействию трудоустройству, возможности получения профориентационной и психологической помощи, а также объяснила, как работает программа по созданию специальных рабочих мест для инвалидов.

Кроме того, Андреева посоветовала соискателям активно проявлять себя в общении с работодателями, ведь даже если на предприятии сейчас нет подходящей вакансии, она может появиться в ближайшее время, и представитель кадровой службы может приметить подходящего кандидата уже сейчас. Также она рассказала, что подходящую работу можно поискать на портале «Работа в России».

В работе ярмарки приняли участие специалисты по защите прав потребителей, представители пенсионного фонда. На протяжении всего мероприятия специалисты консультировали соискателей по возникающим вопросам.

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