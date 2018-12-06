Международный цирк Демидовых выбрал победителей блиц-фотоконкурса в Нижнекамске

(Казань, 8 декабря, «Татар-информ»). Сотрудники Международного цирка Демидовых подвели итоги блиц-фотоконкурса, в котором приняло участие 27 нижнекамских многодетных семей, сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района.

Участникам необходимо было прислать самую лучшую семейную фотографию. Ставшие членами жюри сотрудники цирка получили фотоснимки без подписей и выбрали тех, кому вручат бесплатные билеты в цирк на всю семью.

Международный цирк Демидовых – это шоу, сочетающее современные технологии и цирковые номера мирового уровня. Артисты собраны с разных уголков земного шара. Например, в аттракционе «На гране экстрима» участвуют мотокаскадеры в шаре смерти из Колумбии. Также в программе – белые тигры и белые львы, канатоходцы, метатель ножей, клоун и другие.

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