Ученые обнаружили, недостаток какого витамина способствует шизофрении

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ»). Исследователи обнаружили связь между недостатком витамина D в младенческом возрасте и последующим развитием шизофрении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Science Alert.

Ученые изучили данные 2 тыс. 602 датчан, у которых с 1981-го по 2001 год была диагностирована шизофрения. В том числе они проанализировали концентрацию витамина D в пробах крови, взятых у будущих больных вскоре после рождения.

Оказалось, что дефицит этого витамина увеличивает риск возникновения психических отклонений на 44%.

По мнению сотрудника Квинслендского института мозга в Австралии и Орхусского университета в Дании Джона МакГрата, результаты исследования позволяют начать эксперименты с содержащими витамин D добавками для беременных женщин.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что БАДы с витамином D оказались неспособны укрепить кости здоровых людей.

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