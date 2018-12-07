Татар-информ

7 декабря 2018, 23:30

Экономика и финансы

Цены на нефть выросли после соглашения ОПЕК+

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Экономика и финансы

Цены на нефть выросли после соглашения ОПЕК+

Страны – участницы ОПЕК+ смогли договориться о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки.

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ»). Цены на нефть сегодня выросли после заключения сделки ОПЕК+.

На 23.09 по московскому времени стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2019 года на бирже ICE в Лондоне составила 61,40 доллара за баррель, а вечером она даже поднималась до 63,64 доллара.

Цена аналогичных фьючерсов на нефть марки WTI на бирже NYMEX в Нью-Йорке к 23.14 достигла 52,62 доллара за баррель (поднимаясь до этого до 54,44 доллара).

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что страны – участницы ОПЕК+ смогли договориться о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки, причем на долю ОПЕК приходится 800 тыс. баррелей.

Россия должна будет уменьшить добычу на 228 тыс. баррелей в сутки по сравнению с октябрем. 

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