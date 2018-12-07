Генконсул Казахстана о 750-летии Золотой Орды: «Восхищаемся, что в Татарстане проявили инициативу»

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ», Аяз Исмагилов). Информация о том, что в Татарстане планируют отметить в 2019 году 750-летие основания Золотой Орды, вызвала живой отклик в Казахстане. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил Генконсул Казахстана в Казани Еркин Тукумов.

«У нас такой отклик произошел в Казахстане: братья-татары проводят, а мы что?! Мы восхищаемся, что в Татарстане проявили инициативу», – сказал дипломат.

Он напомнил, что Золотая Орда – неотъемлемая часть истории Казахстана. Именно в Казахстане находится могила Джучи – старшего сына Чингисхана, предка правителей Золотой Орды, и именно на территории этой страны располагался один из торговых центров Орды – город Сарай-Джук.

Поэтому, заметил Тукумов, мероприятия, посвященные 750-летию Золотой Орды, должны быть совместным проектом, в реализации которого примет участия и казахстанская сторона.

По словам генконсула, делегация Казахстана примет участие в мероприятиях, посвященных 750-летию Золотой Орды, которые пройдут в Казани.

«И у нас какие-то мероприятия пройдут. У меня пока нет информации, какие именно», – добавил Тукумов.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», в следующем году по случаю 750-летия основания Золотой Орды в столице Татарстана планируется провести международную конференцию. Подготовкой мероприятия занимаются К(П)ФУ и Институт истории имени Ш. Марджани. Ожидается, что в нем примут участие ученые из Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Швеции, Норвегии и Италии.

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