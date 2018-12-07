Большинство российских работодателей признались в слежке за работниками в соцсетях

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ»). Поведение сотрудников в социальных сетях отслеживают 59% российских компаний по сравнению с 51% делавших это три года назад. Такой результат продемонстрировал опрос, проведенный сервисом SuperJob, пишет «Российская газета».

Больше всего работодатели опасаются разглашения коммерческой тайны: по сравнению с 2015-м количество таковых увеличилось с 25% до 37%.

Кроме того, в 21% компаний начальство требует от работников этичного поведения в соцсетях, а в 18% запрещает негативные комментарии, связанные с работой.

Кроме того, в 5% российских фирм запрещают публиковать снимки в униформе или снятые на рабочем месте, а в 4% – выкладывать любую информацию о работе.

В 1% организаций действуют и иные правила, а 27% работодателей вовсе запрещают сотрудникам выходить в соцсети с рабочих компьютеров.

Всего в соцопросе приняли участие 500 представителей работодателей и 1600 россиян в возрасте от 18 до 54 лет, зарегистрированных в социальных сетях.

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