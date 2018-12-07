Мансур хазрат Джалялетдинов: Михраб мечети «Аль-Марджани» не обращен строго к Кибле

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ», Айдар Ахмадиев). Михраб мечети «Аль-Марджани», если учитывать точные исчисления, чуть отклонен от Киблы. Об этом в ходе интервью корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал заместитель муфтия Татарстана Мансур хазрат Джалялетдинов.

«Когда мы встаем на намаз, мы говорим: “Обратился в сторону Киблы”. То есть в ту сторону, где находится Кибла. Если бы мы находились в мечети “Аль-Харам”, мы делали бы ният со словами “Обратился к Кибле”, потому что мы воочию своими глазами видели бы перед собой точное ее месторасположение», – пояснил собеседник агентства.

«В древние века михрабы мечетей строили, приблизительно направив в сторону Киблы, и все исламские ученые это принимают», – заключил Мансур хазрат.

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