Татар-информ

7 декабря 2018, 23:58

Культура

В Казанском ТЮЗе представили премьеру спектакля «Бал.Бесы» по роману Достоевского

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Культура

В Казанском ТЮЗе представили премьеру спектакля «Бал.Бесы» по роману Достоевского

Зрителей покорили актерская игра, минимализм декораций и нестандартное режиссерское прочтение Достоевского.

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ»). На сцене Казанского театра юного зрителя 6 декабря состоялась премьера спектакля «Бал.Бесы» по роману Федора Достоевского «Бесы», сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Постановщиком выступил главный режиссер театра Туфан Имамутдинов, художником – Лилия Имамутдинова; хореографом – Марсель Нуриев.

Премьера состоялась при полном аншлаге. Зрителей покорили игра актеров, разнообразие образов, палитра эмоций, минимализм декораций и нестандартное режиссерское прочтение классика.

Спектакль стад дебютным для артистки Полины Малых. Также в нем заняты молодые актеры театра: Ильнур Гарифуллин, Камиль Гатауллин, Егор Белов, Владислав Львов, Эльвина Булатова, Эльмира Рашитова и Гузель Валишина.

Спектакль поставлен в рамках федерального проекта «Театры – детям».

 

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