В Казанском ТЮЗе представили премьеру спектакля «Бал.Бесы» по роману Достоевского

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ»). На сцене Казанского театра юного зрителя 6 декабря состоялась премьера спектакля «Бал.Бесы» по роману Федора Достоевского «Бесы», сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.
Постановщиком выступил главный режиссер театра Туфан Имамутдинов, художником – Лилия Имамутдинова; хореографом – Марсель Нуриев.
Премьера состоялась при полном аншлаге. Зрителей покорили игра актеров, разнообразие образов, палитра эмоций, минимализм декораций и нестандартное режиссерское прочтение классика.
Спектакль стад дебютным для артистки Полины Малых. Также в нем заняты молодые актеры театра: Ильнур Гарифуллин, Камиль Гатауллин, Егор Белов, Владислав Львов, Эльвина Булатова, Эльмира Рашитова и Гузель Валишина.
Спектакль поставлен в рамках федерального проекта «Театры – детям».