Татар-информ

7 декабря 2018, 22:22

Официальная хроникаОбщество

Генконсул Казахстана в Казани провел торжественный прием в честь Дня независимости своей страны

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Официальная хроникаОбщество

Генконсул Казахстана в Казани провел торжественный прием в честь Дня независимости своей страны

Фото: Владимир Васильев

Мероприятие было также посвящено Дню первого Президента Республики Казахстан.

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ», Аяз Исмагилов). Для Генерального консула Республики Казахстан в Казани Еркина Тукумова «большая честь и удовольствие работать в прекрасном городе Казани на братской земле Татарстана». Об этом казахстанский дипломат заявил сегодня на торжественном приеме, посвященном Дню первого Президента Республики Казахстан и Дню независимости этой страны.

16 декабря Казахстан будет праздновать 27-ю годовщину провозглашения независимости. Торжественный прием в Казанской ратуше посетили представители власти, в том числе вице-премьер – министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, а также общественности, деловых кругов и СМИ Татарстана.

«Казахстан за неполные три десятилетия независимости добился значительных достижений во всех начинаниях, провел качественные структурные, конституционные и политические реформы, – подчеркнул генконсул, выступая на торжественном приеме. – Страна добилась повышения международного авторитета и усиления геополитической роли в регионе. Казахстан зарекомендовал себя в качестве ответственного и востребованного международного партнера в решении региональных и глобальных проблем».

Генконсул напомнил, что в этом году торжественно отметила свой 20-летний юбилей новая столица страны Астана, ставшая финансовым, деловым, инновационным и культурным центром Евразийского региона.

«Численность населения страны уже превысила 18 млн человек, Казахстану за годы независимости удалось избежать межнациональных конфликтов. Сегодня в стране мирно живут и казахи, и русские, и татары, и многие другие национальности», – подчеркнул Тукумов.

Он также отметил, что в Казахстане сформированы прочные основы экономики. За последние 20 лет в страну привлечено 300 млрд долларов прямых иностранных инвестиций, за годы независимости ВВП вырос с менее чем 25 млрд долларов до 126 млрд. Стратегическая цель Казахстана – к 2050 году войти в число 30 самых развитых стран мира.

«В связи с этим человеческий капитал является основой модернизации и решения всех ключевых вопросов казахстанского общества», – сказал дипломат.

Говоря о казахстано-российских отношениях, он напомнил высказывание Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, назвавшего их эталоном межгосударственных связей. По итогам 2017 года товарооборот между странами составил 17 млрд долларов, стоит задача довести этот показатель до 20 млрд.

То, что в Казани открылось Генконсульство Казахстана (второе в России после Москвы), по словам Тукумова, говорит о масштабе и значимости развития отношений как с РТ, так и с другими регионами РФ, которые охватывает консульский округ.

«В этом году мы вышли на подписание дорожной карты между Казахстаном и Татарстаном, которая позволит нам решить ряд важных задач, в том числе и довести объемы взаимной торговли до 1 млрд долларов США (то есть увеличить практически вдвое – прим. Т-и)», – заметил генконсул.

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