В Татарстане мужчина уснул с непотушенной сигаретой и сгорел вместе с домом

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ»). В Татарстане 51-летний мужчина уснул с непотушенной сигаретой и сгорел вместе с домом, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сообщение о пожаре в частном доме в деревне Мурзино Апастовского района РТ пришло сегодня в 10.52 на единый номер вызова экстренных служб 112. По вызову прибыли сотрудники ПСЧ № 106 и ДПК Каратунского ХПП», – рассказали в пресс-службе МЧС РТ.

У горящего дома пожарных встретили соседи, которые сообщили, что внутри может находиться хозяин.

Около получаса потребовалось огнеборцам, чтобы полностью справиться с огнем. Разбирая сгоревшие конструкции дома, внутри на полу было обнаружено тело 51-летнего мужчины.

По предварительным данным, причиной пожара стала непотушенная сигарета. Как рассказали пожарным соседи погибшего, мужчина часто уходил в запой и систематически курил дома.





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