В Казани определились обладатели чемпионских поясов «Боев по правилам TNA-2018»

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ», Дмитрий Киселев). Сегодня пришедшие в «Татнефть-арену» зрители смогли увидеть финальные поединки чемпионата мира «Бои по правилам TNA» сезона 2018 года. Шесть бойцов в трех весовых категориях, прошедшие через сито отборочных этапов, вышли на ринг в решающих поединках за главный трофей мирового дерби – чемпионский пояс и Кубок Tatneft.

В этом году почетными гостями финала мирового первнства стали Президент Татарстана Рустам Минниханов, чемпион мира по боксу версий WBA и IBF Денис Лебедев, иллюзионист Сергей Листопад и делегация китайского промоушна по единоборствам WKF Global Boxing Champions.

На первый титульный поединок в легком дивизионе на ринг поднялись Владислав Украинец (Россия) и Ассуйк Юссеф (Дания). Украинец сумел нейтрализовать преимущество в росте и длиннее рук Юссефа своей маневренностью. Владислав постоянно менял углы и направления атак, провоцировал датчанина проваливаться в контратаках. Решение судей после выматывающего четвертого раунда оказалось спорным и для многих зрителей непонятным. Победу в этом поединке и пояс чемпиона TNA судейская бригада отдала Ассуйку Юссефу из Дании. Он стал новым чемпионом TNA сезона 2018 года.

Интрига в бою за звание чемпиона в среднем весе началась с первых секунд поединка. Прошлогодний чемпион «Боев TNA» Шер Мамазулунов (Узбекистан) и кандидат на это звание Любо Ялови (Сербия) вышли на ринг с запредельной мотивацией на победу. Три раунда казалось, что верх одержит то один, то другой боец. В дополнительном четвертом раунде один из самых хладнокровных участников чемпионата Шер Мамазулунов медленно, как удав, буквально «додушил» своего противника, с каждой секундой наращивая натиск на серба до самого завершения боя. В итоге Шеру Мамазулунову удалось не только защитить титул, но и стать дважды чемпионом в среднем весе «Боев по правилам TNA». Пояс дважды чемпиону вручил профессиональный боксер Денис Лебедев.

Настало время боя за Кубок «Татнефть» и пояс чемпиона в тяжелой весовой категории. Игорь Дармешкин (Россия) включил всю свою силу и технику, но Фабио Кастелло Кваси (Нидерланды) был неудержим. Четвертый раунд только подтвердил доминирование голландца, и Фабио поднял над головой заветный пояс чемпиона TNA в тяжелом весе.

Наверное, первый раз в истории чемпионата мира «Бои по правилам TNA» все российские бойцы проиграли свои поединки в финале

В четырех боях престижа Клаудио Бадои из Румынии после трех нокдаунов заставил капитулировать Айдина Тункайю (Турция). Виктор Монфорт (Испания) без особых проблем разобрался с Яннисом Софоклеусом (Греция). Петрос Вардакас (Греция) нокаутом выиграл бой у татарстанца Аделя Зарипова. Роман же Крыкля (Украина) взял верх над Сэмомом Теветте (Нидерланды).

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