

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ»). Экс-судью из Казани подозревают в посредничестве во взяточничестве, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.



«По версии следствия, в августе 2017 года Эльмира Зиганшина, работавшая на тот момент мировым судьей в Кировском районе Казани, попросила своего сожителя Артема Косарева сообщить представителю истца по гражданскому делу, что она может способствовать принятию решения по апелляционной жалобе в его пользу. Для этого мужчине нужно принести 450 тыс. рублей, которые Зиганшина должна передать должностным лицам Верховного Суда РТ в качестве взятки», – уточнил Андрей Шептицкий.

Косарев рассказал об этом двум своим приятелям – Роберту Хайрутдинову и Эльдару Аюпову. Аюпов связался с представителями истца и озвучил условия, а те в свою очередь сообщили об этом в полицию.

В начале сентября прошлого года Аюпова задержали при получении взятки. Криминальное трио (Косарев, Аюпов и Хайрутдинов) полностью признали свою причастность к преступлению

Сейчас следователи изучают все материалы дела и выясняют причастность Зиганшиной к аналогичным преступлениям.



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