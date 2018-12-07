Федеральный перечень школьных учебников сократили на 37%

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ»). Федеральный перечень школьных учебников сокращен на 37% – с 1370 наименований до 863. Соответствующее решение принял Научно-методический совет по учебникам Минпросвещения России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В сообщении отмечается, что вошедшие в базовую часть федерального перечня пособия прошли дополнительную экспертизу и получили положительные экспертные заключения, которые подтвердили их качество и актуальность.

Впрочем, совет не только исключал учебники из списка, но и добавлял их в него. Речь идет о получивших положительные экспертизы пособиях, «которые ранее неоднократно просили вернуть педагоги и родители».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что председатель Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Разиль Валеев заявил о сложностях с вхождением части учебников на татарском языке в федеральный перечень.

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