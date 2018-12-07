Активисты Российского движения школьников съехались со всего Татарстана на форум в Казани

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ»). В столице Татарстана прошел республиканский форум Российского движения школьников «РДШ: Твой Выбор». В слете приняли участие около 200 активистов РДШ со всей республики, сообщает Минобрнауки РТ.

На форум участники слета приехали из образовательного-оздоровительного центра «Костёр». В лицее кандидаты выступили с проектами программ по различным направлениям.

В рамках форума состоялись выборы лидеров Татарстанского регионального отделения РДШ и председателя объединенного республиканского Совета ТРО Российского движения школьников.

Председателем объединенного республиканского совета ТРО РДШ избрана Карина Дубовик (Ютазинский район).

В ходе форума обучающиеся казанского лицея № 182 торжественно вступили в состав республиканского отделения российского движения.

Российское Движение Школьников — общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация, деятельность которой сосредоточена на развитии и воспитании школьников.

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