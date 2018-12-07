Татар-информ

7 декабря 2018, 20:24

Общество

На федеральных автодорогах в Татарстане для борьбы со снегом задействовано 105 единиц спецтехники

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Общество

На федеральных автодорогах в Татарстане для борьбы со снегом задействовано 105 единиц спецтехники

Трассу М7 очищают 60 машин.

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ»). На федеральных автодорогах в Татарстане для борьбы со снегом задействовано 105 единиц спецтехники. Об этом сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

На очистке проезжей части и обочин от снега автодороги М7 работают 60 машин, на трассе Р-239 Казань – Оренбург – 23 единицы техники. Проезд на автодороге Р-241 Казань – Буинск – Ульяновск обеспечивают 13 машин, а на автодороге А-295 Йошкар-Ола – Зеленодольск – восемь.

«Согласно прогнозу погоды в ночь с 7 на 8 декабря в Татарстане, Чувашии, Марий Эл и Ульяновской области будет наблюдаться ухудшение погодных условий – снегопад, усиление ветра. На дорогах возможно образование гололедицы», – говорится в сообщении пресс-службы.

При возникновении сложных ситуаций на федеральных дорогах водители могут обратиться в круглосуточную диспетчерскую службу «Волго-Вятскуправтодора»: 8 (843) 273-54-08.  

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