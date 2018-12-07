Прокуратура РТ через суд добивается, чтобы сын платил «алименты» 91-летнему отцу

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ»). Прокуратура Кукморского района республики через суд добивается взыскания средств на содержание 91-летнего пенсионера. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Установлено, что пенсионер оказался в трудной жизненной ситуации. Пожилой мужчина серьезно болен и находится в тяжелом финансовом положении, к тому же ему необходим постоянный уход и лекарства», – рассказал Руслан Галиев.

Несмотря на это, взрослый сын не ухаживает за отцом и не оказывает ему никакой материальной помощи. По закону трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нуждающихся родителей и заботиться о них.

Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с мужчины средств на содержание отца.



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