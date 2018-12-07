Челнинские спортсмены привезли восемь медалей со всероссийских соревнований по прыжкам на батуте

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ»). С 1 по 6 декабря в городе Иваново состоялись всероссийские соревнования по прыжкам на батуте и на акробатической дорожке, посвященные памяти Героя Советского Союза, летчика Сергея Люлина, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.



Воспитанники челнинской спортивной школы олимпийского резерва «Олимпийский» выиграли на турнире три «золота», четыре «серебра» и одну «бронзу».



Первое место по прыжкам на батуте заняла Альбина Сибгатуллина, второе место по прыжкам на батуте завоевали Арслан Кагенов и Амалия Галиуллина. «Серебро» по прыжкам на акробатической дорожке досталось Майе Уколовой и Егору Световидову.



«Бронзу» по прыжкам на батуте заняла Регина Хисматова, а золотые медали в синхронных прыжках завоевали Амалия Галиуллина и Регина Хисматова.



Спортсмены тренируются под руководством Дианы Тимеркаевой и Натальи Быстровой.

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