Ветераны татарстанского хоккея переиграли в товарищеском матче сборную Чехии

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ», Дмитрий Киселев). В казанском Дворце спорта состоялся международный товарищеский матч между сборными командами ветеранов чешского и татарстанского хоккея. Победу со счетом 10:7 одержала татарстанская команда.

В состав сборной Татарстана вошли Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, а также мастера спорта, в разное время выступавшие за казанские хоккейные клубы СК им. Урицкого «Итиль» и «Ак Барс», Алексей Чупин, Вячеслав Андреев, Андрей Писарев, Руслан Зайнуллин, Марат Валиуллин. Возглавил татарстанскую сборную заслуженный тренер России Виталий Короткин.

За команду Чехии на лед вышли в основном игроки чешской Экстралиги под руководством многократного призера олимпийских игр в составе сборной Чехословакии Яна Гавела. Место в воротах сборной Татарстана занял Евгений Мокеев. На последнем рубеже чешской команды встал Марцел Кучера.

Начало матча сложилось не очень удачно для чехов. Первая стартовая пятерка татарстанцев, ведомая капитаном команды Рустамом Миннихановым, открыла счет уже на 6-й минуте. Шайба, брошенная Павлом Терентьевым, перепрыгнув клюшку голкипера, оказалась в сетке ворот Марцела. А спустя еще 6 минут тот же Терентьев удваивает счет в этом матче, отправив в одно касание шайбу в угол ворот чешского голкипера. Гости отыгрались уже через минуту. 9-й номер сборной Чехии Филип Турек распечатал ворота Евгения Мокеева и сократил разрыв в счете до одной шайбы. На перерыв команды ушли при счете 2:1.

Во втором периоде чехи бросили в бой всю свою элиту нападения. Было много борьбы у бортов. Но в этот раз даже шайба была на стороне татарстанцев. Она скакала в любом направлении, но в ворота хозяев не шла. На 4-й минуте второго отрезка времени 55-й номер сборной Татарстана Дмитрий Короткин замыкает передачу на дальней штанге чешских ворот и забивает третью шайбу. Гости смогли отыграться только через шесть минут. Выйдя один на один с Мокеевым, Карл Вацлав послал шайбу между щитков голкипера и сократил разрыв в счете. Но ненадолго, Вячеслав Андреев восстанавливает преимущество татарстанцев в две шайбы. За три минуты до перерыва Томаш Кухарчик точным броском в девятку восстанавливает интригу в матче. А затем Томаш Климт, уложив вратаря сборной Татарстана на лед, забивает шайбу в раздевалку — 4:4 после второго периода.

Третья двадцатиминутка началась быстрым голом татарстанцев. Дмитрий Короткин, сумев просочиться сквозь чешские защитные редуты, переиграл опытного Марцела и вывел хозяев льда вперед. А затем Андрей Царев и Сергей Храмов вновь огорчают чешского голкипера, делая счет игры 7:5. Чехи ответили шайбой Мирослава Дворжака. Татарстанские нападающие Павел Терентьев и капитан команды Рустам Минниханов заставляют Марцела вновь доставать шайбу из сетки собственных ворот. А Андрей Царев под финальную сирену забивает победную 10-ю шайбу. Итог матча — 10:7 в пользу сборной Татарстана.

Зрители подняли плакаты «Татарстан, вперед!» и команды закончили матч рукопожатием. Лучшими игроками матча были признаны капитан сборной Татарстана Рустам Минниханов и нападающий Владимир Бокарев.

Напомним, прошлая встреча сборных ветеранов хоккея Татарстана и Чехии состоялась в ноябре 2016 года. В той встрече нападающий и капитан татарстанской команды Рустам Минниханов сделал хет-трик, забив три шайбы в ворота голкипера гостей Марцела Кучера, а конечный счет игры был 5:2 в пользу сборной Татарстана.

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