В Казани задержали 12 участников ОПГ «Суконка»

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ»). В Казани по подозрению в покушении на убийство задержали 12 участников ОПГ «Суконка». Об этом ИА «Татар-информ» стало известно из собственных источников.

По предварительным данным, ночью 7 ноября возле кафе на улице Ломжинская 12 парней с палками избили нескольких молодых ребят. Момент нападения зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные на ближайших домах.

По данным источника, полицейские МВД по РТ изучили видеозаписи и им не составило труда вычислить всех участников нападения. Подозреваемых, младшему из которых 17 лет, а старшему – 26, задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Как стало известно ИА «Татар-информ» из собственных источников, все задержанные являются участниками группировки «Суконка». В настоящее время в одном из судов Казани задержанным избирают меру пресечения.

Напомним, что ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в марте прошлого года участники данной группировки «засветились» в криминальной хронике. 17 марта несколько мужчин в масках ворвались в ТЦ «Алтын» в Казани и устроили там погром – разбили несколько витрин, перевернули мебель и скрылись. Полицейским удалось установить личности всех одиннадцати подозреваемых – ими оказались активные участники казанского преступного формирования «Суконка».



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