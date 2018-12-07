В Зеленодольском районе откроется лыжная база и освещённая лыжная трасса

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ»). 8 декабря в 11:00 в «спальном» микрорайоне «Мирный» (проспект Строителей) Зеленодольского района откроются модульная лыжная база и освещённая лыжная трасса, сообщает пресс-служба Совета Зеленодольского района РТ.



Строительство объекта стартовало летом этого года в рамках городского проекта «Идем в "Мирный"» при поддержке Президента РТ Рустама Минниханова. Средства на строительство в размере 12 млн рублей были выделены из муниципального бюджета.



Новый лыжный комплекс расположился на майдане в микрорайоне «Мирный». Здесь созданы все условия как для профессиональных спортсменов, так и для любителей. Комплекс оснащен всем необходимым оборудованием. Освещённая трасса длиной 3 км имеет спуск для тюбингов и электронный подъемник. Для удобства горожан на лыжной базе работают душевые, тренерская и пункт проката – для зеленодольцев заготовили сто комплектов лыж.



Также на базе могут заниматься и люди с ограниченными возможностями здоровья. Вскоре здесь стартует программа реабилитации для детей «Лыжи мечты». С детьми-инвалидами будет заниматься мастер спорта международного класса и чемпион России Евгений Белов, который работает директором детско-юношеской спортивной школы № 4. Он один из активных зеленодольцев, который стремится профессионально развивать это направление.



Появление нового спортивного объекта станет не только еще одним местом проведения досуга, но и позволит раскрыться талантливым молодым спортсменам, которые только встают на лыжи. Также здесь планируют проводить местные соревнования и массовые старты, выполнение нормативов комплекса ГТО.



После открытия гостей ждут массовые соревнования по лыжному спорту.



В прошлом году в Татарстане было построено 11 блочных модульных лыжных баз в Елабужском, Кукморском, Агрызском, Ютазинском, Спасском, Сабинском, Мензелинском, Алькеевском, Альметьевском районах, а также в Казани и Набережных Челнах. В 2018 году завершается строительство еще 16 лыжных баз в Тетюшском, Алексеевском, Аксубаевском, Лаишевском, Буинском, Бугульминском, Лениногорском, Нижнекамском, Черемшанском, Кайбицком, Арском, Балтасинском, Елабужском районах.

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