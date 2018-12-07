(Казань, 7 декабря, «Татар-информ). В Казани инспекторы ГИБДД рассказали пешеходам, как стать заметнее для водителей. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в городской Госавтоинспекции.

Настоящий праздник безопасности устроили для жителей и гостей города сотрудники Госавтоинспекции Казани. Ярко украшенная шарами, ароматными мандаринами и красочными листовками скамейка в пешеходной зоне возле ж/д вокзала «Казань-2» не осталась незамеченной. Мамочки с малышами с интересом рассматривали необычную инсталляцию, а сотрудники ГИБДД рассказывали им о необходимости носить одежу со специальными световозвращающими элементами, раздавали информационные листовки, светоотражатели в виде брелоков и наклеек, яркие шары и мандарины.

Таким необычным образом сотрудники ГИБДД совместно с юными инспекторами движения из школы № 99 провели мероприятие «Стань заметнее!». За час в акции приняли участие около 100 человек. Пешеходам рассказали, как стать «заметнее» для водителей, призвали носить светоотражатели и не забывать перед выходом на дорогу убедиться, что автомобиль находится на безопасном расстоянии.

«Основная цель акции – популяризовать среди населения ношение одежды со световозвращающими элементами. По статистике, каждое второе ДТП в республике – это наезд на пешехода. С начала года в Казани под колеса авто попали 676 пешеходов. 232 наезда произошли в темное время суток. Поэтому мы призываем жителей республики стать для водителей заметнее!» – рассказал агентству начальник отделения по Кировскому и Московскому районам ОГИБДД УМВД России по Казани майор полиции Рафаэль Сагдиев.

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