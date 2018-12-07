Татар-информ

7 декабря 2018, 18:22

Экономика и финансы

В Высокогорском районе вдвое расширили производство отечественных композитов

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Экономика и финансы

В Высокогорском районе вдвое расширили производство отечественных композитов

Фото: Егор Никитин

Композиты из РТ используют кабельные заводы по всей России и за рубежом.

(Высокая Гора, 7 декабря, «Татар-информ», Егор Никитин). В Высокогорском районе РТ запустили вторую экструзионную линию по выпуску композитных материалов. В продукции татарстанского предприятия нуждаются кабельные заводы по всей стране, а также в Белоруссии и Казахстане. 

Участниками мероприятия стали представители отрасли, федеральных ведомств и научного сообщества. Вместе с руководством предприятия они нажали на символическую кнопку «Пуск» и первыми оценили качество композита, созданного на новой линии. 

По словам замгендиректора по производству Евгения Кирилова, предприятие развивается уже 5 лет, но в последние годы спрос на его продукцию постоянно растет. Новая линия должна удовлетворить запросы российских и зарубежных заказчиков. При этом сырье для композитов также делают в Татарстане.

«Мы получаем полиэтиленовое сырье с заводов „Оргсинтез“ и НКНХ (ПАО «Нижнекамскнефтехим» – прим. Т-и), перерабатываем и добавляем присадки собственной разработки. Полученный материал снова гранулируется и отправляется на кабельные заводы. Там из наших гранул делают оболочку для высоковольтных и обычных уличных электрокабелей», — объяснил Кирилов. 

Он подчеркнул, что завод начинал работать еще на арабском сырье, но постепенно заменил поставщиков на отечественных. В итоге, локализация охватила все этапы создания композитов — от сырья до конечного продукта. 

«Программу импортозамещения мы выполняем вполне успешно. Наша продукция очень востребована по всей России, особенно в рамках импортозамещения. Ведь наши композиты дешевле зарубежных, но не уступают им по качеству. Сейчас выходим на белорусский и казахстанский рынки», — отметил спикер. 

При этом благодаря высоким технологиям и автоматизации производства для работы завода не требуется много людей. Чуть больше 30 обученных специалистов могут выпускать на новой линии более тонны композитов в час. 

Одним из участников запуска новой линии стал замдиректора Департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга РФ Александр Орлов. Он отметил высокую значимость таких производств для региона и страны.

«Это действительно высококонкурентное и современное предприятие. Я был здесь всего полгода назад, и за этот короткий период завод смог установить и запустить вторую производственную линию. Это серьезное событие как для республики, так и для России в целом», — заключил Орлов и пожелал предприятию успешного выхода на новые рынки.

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