В Совете Федерации презентуют экономический, инвестиционный и культурный потенциал Татарстана

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ»). В Москве 10 – 11 декабря пройдут Дни Республики Татарстан в Совете Федерации. На пленарном заседании состоится «Час субъекта», на котором будет презентован экономический, инвестиционный и культурный потенциал республики. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

«По итогам “Часа субъекта” будет принято постановление Совета Федерации, обязательное для исполнения федеральными и республиканскими органами государственной власти», – говорится в сообщении пресс-службы.

На заседании планируются выступления Президента Татарстана Рустама Минниханова и Председателя Госсовета республики Фарида Мухаметшина. Глава парламента расскажет о совершенствовании нормативно-правовой базы региона, о законодательном сопровождении крупных проектов республики.

В Совете Федерации также пройдут расширенные заседания комитетов по бюджету и финансовым рынкам, по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера и по экономической политике. В них примут участие депутаты Госсовета РТ.



Парламентарии обсудят вопросы сбалансированности региональных бюджетов, стратегическое развитие регионов России.

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