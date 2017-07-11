В Казань поступили 19 новых комфортабельных плацкартных вагонов

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В столицу Татарстана поступили 19 новых комфортабельных плацкартных вагонов. Они будут включены в поезда № 1/2 Казань – Москва (бывший «Татарстан») и № 133 Казань – Санкт-Петербург. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заместитель начальника ГЖД по территориальному управлению Александр Черемнов.

«Новые вагоны будут включены в поезда сообщением Казань – Москва и Казань – Санкт-Петербург. Те вагоны, которые находились в этих составах, остаются на нашем участке. Они отвечают всем требованиям, которые сегодня предъявляют нам пассажиры. Они будут перераспределены между другими поездами», – рассказал спикер.

Новые вагоны оборудованы системами кондиционирования воздуха и видеонаблюдения, биотуалетами. Предусмотрена беспроводная точка доступа Wi-Fi.

Для удобства пассажиров в вагонах увеличено количество электрических розеток, встроены USB-разъемы для подзарядки мобильных телефонов и других устройств, имеются электронные табло, на которые выводится информация о текущем времени и температуре воздуха.

Черемнов заметил, что подвижной состав обновляется ежегодно. «Неплохой подвижной состав работает на перевозке пассажиров», – подчеркнул он.

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