В Казани откроют памятник Герою России Марату Ахметшину

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ»). 10 декабря в Казани пройдет открытие памятника Герою России Марату Ахметшину, героически погибшему в Сирийской Арабской Республике, сообщает администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов столицы РТ.

Кроме того, чтобы увековечить память героя, имя Марата Ахметшина было присвоено татарско-русской школе № 113 с углубленным изучением отдельных предметов Ново-Савиновского района.

«Имя Героя России, присвоенное школе, будет служить примером героизма, доблести, мужества и станет стимулом в гражданско-патриотическом воспитании молодежи», — говорится в сообщении пресс-службы.

Марат Ахметшин обучался в школе № 113, поступил в Казанское артиллерийское училище и после его окончания служил в Северо-Кавказском военном округе. 3 июня 2016 героически погиб при выполнении боевой задачи в Сирийской Арабской Республике.

Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2016 за мужество и героизм при выполнении специальных задач капитану Ахметшину посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что в Москве открыли памятник писателю Чингизу Айтматову.

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