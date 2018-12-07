Челнинские дети собрали 70 тыс. рублей на благотворительной ярмарке в пользу детей с ОВЗ

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ»). Активисты Общероссийского народного фронта в РТ провели благотворительную ярмарку в Набережных Челнах в пользу детей с ограниченными возможностями здоровья. Почти 70 тысяч рублей, полученных от продажи детских поделок, пойдут на открытие кружков для детей с ОВЗ, сообщает пресс-служба ОНФ в РТ.

Ярмарка прошла в рамках Декады инвалидов и была приурочена к международному Дню инвалидов. В этот же день состоялся праздничный концерт «Мы – вместе!».

Поделки изготовили сами ребята из детских садов, школ, ссузов и вузов Казани и Набережных Челнов. Ребята расписывали доски, шили кукол, вязали носки и мочалки, рисовали картины и делали аппликации для поддержки особенных детей.

Собранные средства будут направлены на организацию экологических и развивающих кружков на базе набережночелнинской школы № 88 для детей с ограниченными возможностями. Для занятий с детьми закупят развивающие игры, канцелярские товары, создадут условия для исследовательской деятельности детей и проведут экологические мероприятия.

Эксперт ОНФ Лилия Мухаметзянова отметила, что подобные мероприятия проводятся активистами на постоянной основе. У родителей особенных детей всегда много средств уходит на реабилитацию, и не у всех есть возможность посещать платные кружки. «Мы услышали их чаяния и поддержали», – добавила Мухаметзянова.

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