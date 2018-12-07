Ученые рассказали об опасности употребления риса

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ»). Американские ученые рассказали, какой вред организму человека может нанести употребление рисовых культур, сообщают «Известия».

Специалисты выявили, что зерна риса могут накапливать значительное количество мышьяка и токсинов из грунтовых вод, которые во время приема пищи могут попасть в организм человека.

Так, рис вбирает в себя 70 – 80% мышьяка из грунтовых вод, из которых 70 – 80% попадает в организм. Разница предположительно объясняется тем, что различные сорта риса по-разному взаимодействуют с вредным веществом.

Исследователи подчеркнули, что главным источником мышьяка в пище и воде обычно становятся грунтовые воды. В некоторых странах, в том числе Индии и Бангладеше, источники влаги содержат большое количество этого токсичного элемента.

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