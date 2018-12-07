Татар-информ

7 декабря 2018, 17:34

Экономика и финансы

Минниханов заявил о потенциале машиностроения в сотрудничестве Татарстана и Чехии

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Экономика и финансы

Минниханов заявил о потенциале машиностроения в сотрудничестве Татарстана и Чехии

Фото: president.tatarstan.ru

В Казани прошла рабочая встреча в рамках межправительственной комиссии по сотрудничеству России и Чехии.

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ», Диана Авакян). Президент Татарстана заявил о хорошем потенциале машиностроения в сотрудничестве Татарстана и Чехии. Об этом он рассказал журналистам по итогам рабочей встречи в рамках межправительственной комиссии (МПК) по сотрудничеству России и Чехии. В переговорах приняли участие сопредседатели комиссии в лице министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова и его чешской коллеги Марты Новаковой.

«Прежде всего, я хотел бы поблагодарить наших министров, которые выбрали местом встречи республику, и поблагодарить министра (Новакову — прим. Т-и) за такую представительную делегацию, которая участвовала на выставке, круглых столах, бизнес-форуме», — отметил Рустам Минниханов.

Говоря об основных направлениях сотрудничества между татарстанскими предприятиями и представителями чешского бизнеса, Минниханов выделил машиностроение.

«Это и станки, и поставка оборудования, и автокомпоненты. В то же время мы — крупный регион по производству каучуковых. У нас очень хорошие межрегиональные связи. Южноморавский край — наш стратегический партнер. Ну и много других направлений: агропромышленный комплекс, IT — все эти направления нам интересны», — подчеркнул Президент РТ.

Товарооборот Татарстана и Чехии по итогам прошлого года составил 450 млн долларов, добавил он и выразил уверенность, что к концу 2018 года этот показатель вырастет. 

Министр промышленности и торговли Чехии Марта Новакова отметила, что в ходе визита удалось обсудить возможности потенциального инвестирования чешских компаний в РТ и наоборот. В составе делегации из Чехии — представители 25 компаний, которые приехали в республику искать партнеров.

«Я рада тому, что мы в ближайшее время в Чешской Республике будем открывать татарстанское предприятие», — сказала Новакова, имея в виду завод «Данафлекс» по производству гибкой упаковки.

Завод «Данафлекс» в чешском Простиеве откроется весной 2019 года. На первые пробные выпуски руководство компании хочет выйти уже в этом году.

На рабочей встрече в рамках МПК стороны обсудили широкий спектр вопросов в части промышленной кооперации, образования, культуры, туризма. Об этом журналистам сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

«Конечно, самое главное, о чем мы договорились, — развивать трехстороннее направление, международную кооперацию, чтобы осваивать внешние рынки совместно», — отметил глава ведомства.

Кроме того, в Казани главы промышленных министерств договорились о предварительной дате заседания межправительственной комиссии по сотрудничеству России и Чехии — это март 2019 года. 

Ранее Денис Мантуров и Марта Новакова осмотрели машиностроительную выставку в Казани.

Помимо этого гости ознакомились с экспозицией, посвященной потенциалу машиностроительного комплекса республики. Руководители крупнейших производственных компаний Татарстана рассказали о деятельности предприятий и взаимодействии с чешскими партнерами. 

На чешско-татарстанском деловом форуме Премьер-министр РТ заявил о том, что взаимное сотрудничество нужно продолжить и придать ему новый импульс.

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