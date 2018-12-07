Высокогороский район РТ примет первенство мира по борьбе на поясах

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ»). 8 и 9 декабря в Высокогороском районе Татарстана на базе спортивного комлекса «Биектау» пройдет первенство мира по борьбе на поясах среди юношей и девушек 2001 – 2003 годов рождения, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.



В соревнованиях примут участие около 150 спортсменов, которые представят 12 команд из более чем десяти стран мира. Татарстан на турнире представит 22 спортсмена, в том числе 12 юношей и десять девушек из Набережных Челнов, Нижнекамска, Чистополя, а также Алькеевского, Алексеевского, Нурлатского, Мамадышского, Тукаевского, Аксубаевского, Актанышского, Заинского, Тюлячинского районов.



Юноши поборются за победу в весовых категориях до 45 кг, до 50 кг, до 55 кг, до 60 кг, до 65 кг, до 71 кг, до 77 кг, до 85 кг, до 95 кг и свыше 95 кг. Девушки будут состязаться в весе до 44 кг, до 48 кг, до 52 кг, до 57 кг, до 63 кг, до 70 кг и свыше 70 кг. Соревнования пройдут в вольном стиле.



Торжественная церемония открытия соревнований состоится 8 декабря в 14:00. В этот день пройдут предварительные поединки, торжественная церемония открытия соревнований, полуфинальные и финальные встречи, награждение победителей и призеров.

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