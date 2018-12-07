В Казани состоится Спартакиада для детей с ограниченными возможностями здоровья

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ»). Завтра в столице республики пройдет Спартакиада для детей с ограниченными возможностями здоровья «DDV CrossFitGames: Игры третьей столицы», сообщает пресс-служба благотворительного фонда «Трамплин».
Специальными гостями мероприятия станут трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов, а также действующие игроки хоккейного клуба «Ак Барс».
Команды, занявшие призовые места, будут награждены медалями и ценными призами, остальные участники соревнования — памятными медалями и подарками. В спартакиаде примут участие около 60 детей.
Благотворительные фонды «Дарим добро вместе» и «Трамплин» пропагандируют здоровый образ жизни, оказывают помощь детским домам и организовывают благотворительные акции.