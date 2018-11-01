В новогодние праздники 17 дополнительных поездов свяжут Казань с другими городами России

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В новогодние праздники будет назначено 17 дополнительных поездов дальнего следования. Они свяжут Казань с другими городами России. Об этом сообщил на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заместитель начальника ГЖД по территориальному управлению Александр Черемнов.

«Российские железные дороги в праздничные дни, особенно в новогодние праздники, всегда вводят дополнительные поезда. И этот год не исключение. Будет введено 17 дополнительных поездов, которые совершат более 70 новых рейсов. Из Казани поезда отправятся в Москву, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Кострому», – рассказал спикер.

По его словам, дополнительные поезда введены практически на всех направлениях, которые пользуются спросом у пассажиров.

«26 декабря будет президентская елка, на которую тоже будут организованы дополнительные маршруты», – добавил Черемнов.

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