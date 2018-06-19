Татар-информ

7 декабря 2018, 17:22

Общество

После четырехлетнего перерыва возобновляется движение поездов по маршруту Свияжск – Буа

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Общество

После четырехлетнего перерыва возобновляется движение поездов по маршруту Свияжск – Буа

Фото: архив, Владимир Васильев

Изменения в графике движения пригородных поездов произойдут с 9 декабря.

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане после четырехлетнего перерыва с 9 декабря возобновляется движение пригородных поездов по маршруту Свияжск – Буа. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» генеральный директор пригородной пассажирской компании «Содружество» Азат Ахметшин.

«После четырехлетнего перерыва возобновляется движение пригородных поездов на участке Свияжск – Буа. Жителям данного района можно будет добираться с небольшой пересадкой с интервалом в 10 минут с рельсового автобуса на электропоезд до станции Свияжск», – сказал спикер.

Он заметил, что с 9 декабря произойдут определенные изменения в графике движения пригородных поездов. «Мы постарались его максимально сохранить в существующем режиме, однако есть небольшие изменения. Они связаны с обращениями пассажиров, жителей республики. В целом, основные популярные маршруты сохранены», – подчеркнул Ахметшин.

По его словам, произойдут изменения в движении пригородного поезда сообщением Ижевск – Нижнекамск. «Он прибывал в 21.30, курсировал по пятницам, субботам и воскресеньям, с 9 декабря он переходит в ежедневное обращение. Сейчас этот поезд будет прибывать в Нижнекамск в 20.34. Отправление от станции Ижевск – в 17.05», – отметил гендиректор компании.

На этом маршруте произойдет обновление подвижного состава, добавил он. «Сегодня там курсируют цельнометаллические вагоны с локомотивной тягой, с 9 декабря будет запущен новый тип подвижного состава – рельсовые автобусы», – проинформировал спикер.

«Ежедневно у нас курсирует 141 пригородный поезд. С вводом в график дополнительных поездов их количество увеличится до 145», – заключил он. 

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