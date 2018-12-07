Дамир Фаттахов: «ПолитСтартап» позволит сотням молодых людей прийти во власть в 2020 году

(Москва, 7 декабря, «Татар-информ», Алексей Угаров). Проект «Единой России» под названием «ПолитСтартап» даст возможность молодым татарстанцам массово прийти во власть в 2020 году во время следующих муниципальных выборов. Об этом сегодня сообщил министр по делам молодежи Дамир Фаттахов на съезде «Единой России» в Москве.

«Проект „ПолитСтартап“ подразумевает социальный лифт, когда молодой человек может заявить о своем общественно-значимом стартапе. В Татарстане „ПолитСтартап“ будет наиболее актуален в преддверии муниципальных выборов в 2020 году, когда у нас получат мандаты более 6,5 тыс. депутатов муниципальных органов власти. И я уверен, что не одна сотня молодых людей, приняв участие в этом „ПолитСтартапе“, сможет заявить о себе и выдвинуть свою кандидатуру на муниципальных выборах», — сказал Фаттахов.

Он отметил, что Министерство по делам молодежи РТ примет участие в реализации проекта «ПолитСтартап», чтобы помочь молодым лидерам Татарстана реализовать свои начинания. «Вместе с „Единой Россией“, вместе с „Молодой Гвардией“ мы должны воспользоваться этой возможностью, чтобы этот проект нашел себя в Татарстане», — подчеркнул министр.

По словам Фаттахова, сегодня в республике все больше молодых людей понимают реальный объем полномочий и ответственности, которые дает депутатский мандат. «В последнее время расхождение между амбициями и реальным желанием сделать что-то важное становится все меньше. Молодые люди начинают адекватно воспринимать статус депутата, он становится более понятным для ребят, которые хотят войти в политическую жизнь. Они понимают, что если ты идешь во власть только ради статуса, это не даст никаких бонусов. В то же время, если ты хочешь искренне помочь людям — тогда это правильный выбор», — поделился мнением министр.

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