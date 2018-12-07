(Казань, 7 декабря, «Татар-информ»). В Чистополе осудили экс-следователя, вынудившего мужчину написать липовую расписку о возмещении причиненного материального ущерба. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Установлено, что в период с апреля по июнь 2018 года экс-следователь, используя служебное положение, в рамках находившегося в производстве уголовного дела попросил представителя потерпевшего написать расписку о погашении причиненного материального ущерба на сумму более 250 тыс. рублей», – уточнил Руслан Галиев.

На самом деле ущерб возмещен не был, но следователь приобщил расписку к делу. В дальнейшем фигурант дела использовал подделку в качестве смягчающего обстоятельства для вынесения приговора.

В отношении экс-следователя было возбуждено сразу два уголовных дела – «Злоупотреблении должностными полномочиями» и «Служебный подлог». Свою вину мужчина не признал.

Суд признал экс-следователя виновным и назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком на год.



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