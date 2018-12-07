В Татарстане более двух тысяч женщин не платят алименты

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ», Гульнар Гарифуллина). В Татарстане насчитывается более 2 тысяч женщин, которые не платят алименты. Об этом рассказала заместитель начальника отдела организации исполнительного производства УФССП России по Республике Татарстан Ильзия Исламова корреспонденту ИА «Татар-информ».

«По средней статистике, не выплачивают алименты мужчины от 30 до 42 лет. В республике таких лиц более 11 тысяч. Что касается женщин-алиментщиц, то здесь количество неплательщиц в несколько раз меньше — всего более 2 тысяч», — отметила Ильзия Исламова.

По ее словам, всего у одной трети этих женщин есть официальные места работы. «Как правило, женщины, которые не выплачивают алименты, ведут асоциальный образ жизни и лишены материнских прав. Среди них большинство составляют женщины 30 — 42 лет», — рассказала специалист.

Как отметила Ильзия Исламова, среди лишенных материнских прав встречаются женщины, желающие восстановиться в правах и встающие ради этого на путь исправления. «Но это крайне редкий случай, большинство продолжают вести беспорядочный образ жизни и не платят алименты», — сказала специалист УСССП.

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