В Казани прошел техпоказ фильма, снятого по одной из популярных пьес Рабита Батуллы

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ», Рузиля Мухаметова). Вчера в Казани прошла презентация фильма «Инсаф», снятого по пьесе Рабита Батуллы «Прости меня, мама!». Как говорят организаторы, пока это не премьера фильма, а лишь технический показ для определения реакции зрителя. Вместе с первыми зрителями фильм впервые посмотрел и автор пьесы Рабит Батулла.

Художественный фильм режиссер Фарид Давлетшин и продюсер Наталья Топал снимали в течение двух лет. Фарид Давлетшин отмечает, что продолжительность работы над фильмом зависела от финансовых проблем.

«Мы собрались с артистами и начали съемочный процесс на свои деньги. В этом году Министерство культуры протянуло руку помощи — нам была предоставлена возможность записать голоса фильма и завершить процесс подготовки», — рассказал режиссер. В фильме снимались актеры Татарского государственного театра юного зрителя им. Габдуллы Кариева. В главной роли — ученик гимназии № 2 города Казань Инсаф Хидиятуллин.

«Мы всегда начинаем снимать без денег. Также поступили и в этот раз, а когда деньги закончились, остановились. Спасибо Президенту Татарстана — когда мы написали ему письмо, нам было выделено 2 миллиона рублей. Это небольшие деньги для такого проекта, но они оказали нам огромную помощь. Сейчас у нас есть возможность заплатить артистам — они работали на съемках бесплатно», — рассказала продюсер фильма Наталья Топал.

По сюжету фильма подросток по имени Инсаф, выросший со старшей сестрой своей матери, выигрывает крупную сумму. После этого чудесным образом объявляются настоящие мать и отец мальчика. Но им нужен не родной сын, а его выигрыш. Мальчик считает родной мамой Минзифу, которая его и вырастила.

Ожидается, что официальная премьера фильма состоится весной будущего года. Режиссер и продюсер картины надеются, что прокат фильма пройдет успешно.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.