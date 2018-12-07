Минпромторг России будет оказывать поддержку татарстанскому «КЗСК-Силикону»

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ», Диана Авакян). Министерство промышленности и торговли России окажет поддержку татарстанскому заводу «КЗСК-Силикон». Об этом глава ведомства Денис Мантуров заявил журналистам в ходе визита в Казань.

«КЗСК-Силикон» — дочернее предприятие Казанского завода синтетического каучука, созданное для строительства производственного комплекса по выпуску метилхлорсилана мощностью 40 тыс. тонн в год, это вещество в России нигде не производят.

«Мы всегда сторонники того, что надо оказывать поддержку предприятиям, — отметил министр. — Для нас это предприятие важное, по номенклатуре — еще важнее. Будем продолжать искать инструменты, которые позволят сохранить предприятие и ту номенклатуру, которая производится в части химической продукции».

В начале этого года Арбитраж признал «КЗСК-Силикон» несостоятельным.

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