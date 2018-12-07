(Казань, 7 декабря, «Татар-информ»). В Казани произошло возгорание на крыше ЖК «Манхэттен», который располагается на Оренбургском тракте. Об этом ИА «Татар-информ» стало известно от очевидцев.

«Сообщение о возгорании в доме № 8/1 по Оренбургскому тракту пришло сегодня в 15.44 на единый номер вызова экстренных служб 112», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

По вызову прибыли сотрудники Казанского пожарно-спасательного гарнизона. Пожарные обнаружили, что произошло возгорание рубероида на крыше.

Огнеборцам удалось быстро правиться с огнем. Площадь пожара составила 5 кв. метров. В результате ЧП никто не пострадал.



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