Во время Марафона добрых дел елабужане собрали 102 тыс. рублей для помощи детям с ОВЗ

(Елабуга, 7 декабря, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Во время Марафона добрых дел, который проходил сегодня в Елабуге, была собрана сумма в 102 тыс. рублей. В рамках благотворительного мероприятия участники оказали помощь семьям Елабуги, где воспитываются дети с ограниченными возможностями. Цель мероприятия – оказать помощь больным детям, которые нуждаются в лекарствах и реабилитационном оборудовании. Всего за неполный год в Елабуге оказали помощь на 600 тыс. рублей.

Благотворительная акция, которая собрала предпринимателей, руководителей, депутатов и просто неравнодушных людей, проходила на протяжении 4 часов. В этом году особым гостем Марафона добрых дел стала участница четырех паралимпийских игр Ирина Полякова. Девушка, лишившаяся голеней ног, является одной из лучших спортсменок страны по таким видам спорта, как биатлон, лыжи, армрестлинг и плавание.

В Елабуге впервые Марафон добра был организован 4 года назад. Идейным вдохновителем стала заместитель руководителя райисполкома по социальным вопросам Людмила Рыбакова.

«Наша задача – это адресная помощь конкретной семье. У нас составлен реестр благополучателей. У каждого благотворителя была возможность выбрать именно того ребенка, кому он хочет оказать помощь. Многие после марафона прикипают к этому ребенку и оказывают помощь и дальше. Акция набирает обороты: только в этом году мы собрали 490 тыс. руб. на покупку лекарств и технических средств для детей», – рассказала Людмила Рыбакова.

Всего сегодня была оказана адресная помощь 39 семьям. При этом детям были переданы лекарства и оборудование для реабилитации, также участники осуществили новогодние мечты ребят, таким образом осчастливив 80 детей. Кто-то из них поедет в дельфинарий, кому-то подарили роликовые коньки или поездку в театр.

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