Историки и любители обсудят творчество Марджани на заседании клуба «Тарихи бранч»

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ»). В понедельник, 10 декабря, в 12:00 в ГТРК «Корстон» в зале «Пушкин» пройдет очередное заседание клуба «Тарихи бранч» на тему: «Марджани: городская культура вчера и сегодня». Об этом сообщает пресс-служба Государственного архива РТ.

«Тарихи бранч» — это клубно-лекционный проект, где встречаются профессиональные историки и любители. Сессия посвящена жизни и деятельности татарского богослова, философа, историка, просветителя Шигабутдина Марджани и истории городской татарской культуры.

Здесь же откроется выставка-презентация документов «Шигабутдин Марджани и его наследие», где будут представлены инсталляции документов: метрическая книга, заполненная отцом Марджани в последние годы своей жизни, и метрическая книга с записью о смерти Марджани.

Экспозиция сопровождается фотодокументами Старо-татарской слободы.

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