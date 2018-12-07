Разиль Валеев: Открытие в Казани трехъязычной школы обеспечит развитие национального образования

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ»). Открытие в Казани трехъязычной школы по предложению Госсоветника РТ Минтимера Шаймиева обеспечило бы дальнейший путь развития системы национального образования. Об этом заявил сегодня на круглом столе в Госсовете РТ председатель Комитета ГС РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Разиль Валеев, сообщает пресс-служба парламента республики.

Глава парламентского комитета напомнил, что на торжестве по случаю 80-летия избрания Верховного Совета ТАССР первого созыва Минтимер Шаймиев рассказал об идее создания школы нового поколения. Предполагается, что обучение в ней будет вестись на трех языках – русском, татарском и английском. Это является одним из направлений, которое обеспечило бы дальнейший путь развития системы национального образования, убежден Валеев.

«Если эта практика зарекомендует себя, то подобные школы можно было бы открыть во многих городах и районах республики», – подчеркнул он.

Участники круглого стола также затронули вопрос подготовки национальных педагогических кадров. «Что касается системы подготовки национальных кадров, то в последнее время в Казанском федеральном университете наблюдаются положительные изменения, но этого явно недостаточно», – заметил депутат.

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