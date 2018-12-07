Татар-информ

7 декабря 2018, 20:44

Общество

Определены лучшие игры 2018 года

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Общество

Определены лучшие игры 2018 года

Прямая трансляция мероприятия прошла 7 декабря на канале The Game Awards в Youtube.

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ»). На церемонии The Game Awards в Лос-Анджелесе определены лучшие игры 2018 года. Традиционное мероприятия прошло в 15 раз, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Лучшей игрой 2018 года была названа God of War (GoW), которая стала призером в номинациях «за лучшую режиссуру» и «лучшую приключенческую игру». Основными конкурентами God of War в номинации «Лучшая игра» были Red Dead Redemption 2, Spider-Man, Monster Hunter World, Assassin’s Creed Odyssey и Celeste.

Приз за лучшую семейную игру достался Overcooked 2. В номинации «Стратегия года» победила Into the Breach. Лучшей спортивной/гоночной игрой была названа Forza Horizon 4. Monster Hunter World стала лучший ролевой игрой, а приз за лучшую экшн-игру получили создатели Dead Cells.

Иконой игровой индустрии был назван сооснователь 2K Games Грег Томас. Его компания известна разработками таких игр, как Mafia, Bioshock, Serious Sam II, Prey, нескольких частей Sid Meier’s Civilization. Лучшим актером стал Роджер Кларк — исполнитель роли Артура Моргана в компьютерной игре в жанрах action-adventure и шутера от третьего лица Red Dead Redemption 2. Эта игра взяла награды в номинациях за лучшую музыку, историю и дизайн звука.

The Game Awards — традиционная церемония награждения разработчиков компьютерных игр, которая проводится с 2003 года каждый год. В выборах лучшего продукта индустрии участвуют журналисты и геймеры.

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