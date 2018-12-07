В Иркутской области сотрудники ГИБДД спасли замерзающего дальнобойщика из Набережных Челнов

(Набережные Челны, 7 декабря, «Татар-информ»). В городе Усолье-Сибирское сотрудники ГИБДД спасли водителя фуры, который вез груз из Набережных Челнов в Иркутск, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Замерзающего челнинца сотрудники полиции обнаружили около двух часов ночи на въезде в город. Тягач «Вольво» с полуприцепом находился в неподвижном состоянии с поднятой кабиной.

Водитель пояснил полицейским, что у грузовика в тридцатиградусный мороз прямо на ходу замерзла топливная система, из-за чего он заглох. Мужчина несколько часов безрезультатно пытался завести машину. Сотрудники полиции нашли спецтехнику и помогли отбуксировать грузовик на городскую парковку.

Утром топливную систему тягача отогрели, и дальнобойщик отправился в путь.



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