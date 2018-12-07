Раиль Садриев хочет пригласить Виктора Сухорукова в Буинск

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ», Рузиля Мухаметова). На Международный театральный фестиваль «Буа: пространство диалога», который проводится на базе Буинского государственного драматического театра, может приехать Народный артист России Виктор Сухоруков. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщил директор Буинского театра, художественный руководитель фестиваля Раиль Садриев.

«Сухоруков – очень популярный актер. Только сегодня мы встретились с ним и договорились о его приезде на фестиваль в наш театр», — сказал Раиль Садриев.

Народный артист России Виктор Сухоруков – актер театра Моссовета. Сегодня Буинский театр начинает гастроли в Москве и Московской области. Театр покажет свои спектакли в городах Орехово-Зуево и Малаховка Московской области, а также на сцене Театра Российской армии в Москве.

Международный фестиваль «Буа: пространство диалога» пройдет весной 2019 года. Дни проведения пока не объявлены. В 2018 году в фестивале участвовал актер Сергей Безруков, который представил зрителям свой моноспектакль «Маленький принц».

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