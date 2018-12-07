Правительство РФ отказалось от ввода продкарточек для граждан с низким уровнем достатка в 2019 году

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ»). Продовольственные карточки для граждан с низким уровнем достатка не будут вводиться в 2019 году, сообщает ТАСС со ссылкой на члена Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам Аркадия Пономарева.

Как пояснил депутат, эта тема поручена Министерству промышленности и торговли РФ.

«На сегодняшний день мной получен ответ на депутатский запрос, потому что тема транслировалась и "муссировалась" очень серьезно, вплоть до того, что на следующий год это все должно быть реализовано. Получен был отрицательный ответ, что на будущий год это сделано быть не может», — приводит слова Пономарева информагентство.

Создать в России систему дополнительного питания для малообеспеченного населения несколько лет назад предложил Минпромторг РФ. Предполагалось, что на специальные банковские карты граждан этой категории будут зачисляться средства, которые можно будет тратить на определенные отечественные продукты – свежие, скоропортящиеся.

По мнению Пономарева, вводить карточки стоит не на расширенную линейку продуктов, а на конкретные продукты, тогда это может быть реализуемо с точки зрения бюджета. Реализация предложения Минпромторга будет стимулировать внутренний спрос и развитие перерабатывающих отраслей, считает депутат.

Запуск программы планировался на 2018 год или 2019 год, отмечает ТАСС.

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