В Татарстане инспекторы ДПС спасли замерзающего на остановке мужчину

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ»). В Татарстане инспекторы ДПС спасли замерзающего на остановке пьяного мужчину, сообщили ИА «Татар-информ» в республиканской Госавтоинспекции.

«30 ноября инспекторы ДПС Алексей Горбунов и Эдуард Исаев во время патрулирования автодороги Набережные Челны – Заинск – Альметьевск заметили на остановке "Русский Акташ" мужчину, который лежал на лавочке с пакетом в руках», – рассказали Госавтоинспекции Татарстана.

Стражи порядка подъехали к мужчине, который был изрядно пьян и одет не по погоде, и попытались узнать, все ли с ним в порядке. Объяснить мужчина ничего не мог и полицейские решили посадить замерзающего в патрульный автомобиль. Инспекторы дали мужчине горячий чай и стали дожидаться медиков «скорой».

Немного придя в себя спасенный рассказал, что немного выпил и решил прогуляться по селу. Как он попал на остановку общественного транспорта он не помнит. Добраться до дома самостоятельно не мог – машины не останавливались, а мобильник разрядился.

Инспекторы ДПС передали пострадавшего прибывшим медикам скорой помощи и продолжили службу.

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