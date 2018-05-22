Министр спорта РТ: Проведение Кубка Попова – это красивый праздник для Казани

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ», Артур Шипилов). Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов прокомментировал проведение турнира на Кубок Александра Попова, назвав его «добрым и компактным».

«В Казани уже проводилось подобное мероприятие после нескольких лет, когда Александр Попов проводил свой турнир в других городах. Это очень доброе и компактное мероприятие. Помимо соревнований, олимпийские чемпионы, настоящие легенды дают мастер-классы. Помогает им преподавательский состав Поволжской академии спорта, на базе которого и проводится розыгрыш кубка. Это настоящий красивый праздник, связанный не только со звездами, но и с содержанием в рамках турнира. Естественно, после турнира подведем итоги и посмотрим, как его можно еще улучшить в 2019 году», — рассказал министр корреспонденту ИА «Татар-информ».

Леонов отметил, что победы татарстанцев не остаются незамеченными. «Спортсмены из Татарстана, которые принимают участие в каком-либо турнире и занимают там призовые места, находятся в зоне внимания Министерства спорта. Есть определенный призовой фонд, связанный с турнирами, и всех отличившихся мы поддерживаем и отмечаем», — сказал он.

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