В Стратегию-2030 внесли новое направление «Цифровая экономика»

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Новое направление «Цифровая экономика» в Стратегии-2030 даст возможность каждому трудоспособному гражданину систематически применять цифровые навыки в бизнесе и в других различных областях. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заявил заместитель министра экономики Татарстана Олег Пелевин.

«Нам необходимо внедрять цифровые компетенции в социальную сферу, прививать навыки цифровой гигиены, то есть правильного поведения в цифровом пространстве — в социальных сетях, информационной безопасности и ответственного отношения к персональным данным», — отметил Пелевин.

Замминистра экономики также заметил, что будет осуществляться подготовка высококвалифицированных специалистов для нового направления и внедрение цифровых технологий в предприятия, которые позволяют существенно повысить эффективность различных видов производства.

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