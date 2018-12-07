«Единороссы» Татарстана переведут партию в цифровой формат для диалога с избирателями

(Москва, 7 декабря, «Татар-информ», Алексей Угаров). «Единороссы» Татарстана примут участие в федеральном проекте «Цифровая партия», который позволит депутатам всех уровней выстроить диалог со своими избирателями. Об этом сообщила заместитель секретаря ТРО ВПП «Единая Россия» Римма Ратникова на полях съезда партии в Москве.

«Есть новое направление работы, оно называется „Цифровая“ партия. Этими начинаниями сегодня поделились на всех площадках съезда. Идея в том, чтобы объединить всех депутатов „Единой России“ на одной цифровой платформе», — сказала Ратникова. Она уточнила, что система будет охватывать всех народных избранников, состоящих в партии «Единая Россия» от муниципального до федерального уровня.

«У каждого депутата будет возможность общаться на этой площадке с избирателями. Будет видна и активность депутата, и как он работает с гражданами. Площадка обладает широкими возможностями, жители смогут обращаться и в общественные приемные и участвовать в дискуссиях по наиболее важным вопросам. Это будет всеобъемлющая цифровая платформа», — пояснила заместитель секретаря ТРО ВПП «Единая Россия».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.